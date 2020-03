Taucher entdecken Flakgranate im Speicherstadtfleet

Hamburg. Bei Taucharbeiten in einem Fleet der Hamburger Speicherstadt ist am Donnerstag eine mutmaßliche Flakgranate gefunden worden. Die Menschen in den umliegenden Häusern am St. Annenufer seien aufgefordert worden, während der Bergung in den Gebäuden zu bleiben, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Taucher des Kampfmittelräumdienstes hätten die Granate geborgen und zum Baakenhafen abtransportiert. Dort sollte der Zünder unter Wasser gesprengt werden.