Wirtschaftsakademie hat neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Kiel. Henning Bähren wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Bähren ist Geschäftsführer der Firma Punker aus Eckernförde, die Ventilatorräder herstellt. Bei der Wirtschaftsakademie folgt er auf Wolfgang Pötschke, wie die Bildungseinrichtung am Mittwoch auf ihrer Website mitteilte. Die Akademie mit zwölf Standorten, darunter in Städten wie Kiel, Flensburg und Lübeck, bietet verschiedene Aus- und Weiterbildungen sowie Duale Studiengänge an. In den vergangenen elf Jahren an der Spitze des Aufsichtsgremiums habe Pötschke unter anderem die Wandlung der früheren Berufsakademie zur staatlich anerkannten Dualen Hochschule begleitet. Stellvertreter bleiben Klaus-Hinrich Vater und Björn Ipsen.