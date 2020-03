Hamburg. Nicht nur viele Eltern sitzen im Homeoffice, auch Hamburgs Schüler müssen zu Hause büffeln. Und auch die rund 22.000 Lehrer stehen in der Corona-Krise vor einer Herausforderung und müssen versuchen, den Kindern un Jugendlichen den aktuellen Lernstoff aus der Ferne zu vermitteln. Unterricht via Skype ist dabei jedoch nicht möglich. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar hat diese Form des schulischen (Fern-)Unterricht untersagt.

Nach Informationen des Abendblatts hat die Hamburger Schulbehörde die Schulen am Dienstag entsprechend informiert und angewiesen, dies ab sofort zu unterlassen. „Tools, die im Schulumfeld genutzt werden sollen, müssen zum Schutz der personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen", heißt es in einem Statement von Caspar, das dem Abendblatt vorliegt. Insbesondere seien in diesem Kontext die Vertraulichkeit und Integrität dieser Daten zu gewährleisten.

Elternvertreter unterstützen das Skype-Verbot

Demnach ist eine Möglichkeit der Betrieb von Lernplattformen dar. "Vor diesem Hintergrund rentieren sich die Anstrengungen, die Hamburg während der letzten Jahre unternommen hat, um mit der flächendeckenden schulischen Anbindung an das Portal EduPort eine Basis für die datenschutzkonforme Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und perspektivisch auch mit Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen", so Caspar. "Bei anderen Services kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welche Informationen für die verschiedenen Anbieter einsehbar sind."

Das könnte Sie auch interessieren:

Elternvertreter unterstützen das Skype-Verbot des Datenschutzbeauftragten. "Auch während der Corona-Pandemie muss die Privatsphäre der Schüler und Lehrer gewahrt werden", sagt der Elternvertreter Maik Findeisen. Das sei bei Skype nicht gegeben, weil so etwa Einblicke in das private Lebensumfeld ermöglicht würden. Zudem gehört der Instant-Messaging-Dienst Skype zu Microsoft. "Die Daten wandern also in die USA", so Findeisen. Auch in einem Behördenschreiben an die Schulen vom 18. März heißt es bereits, dass darauf zu achten sei, "dass der Hersteller keine Nutzerdaten an Dritte weitergibt". Bislang war en nach Schülerngaben jedoch viele Lehrer auch per Skype erreichbar.

Corona in Hamburg: Probleme beim Bildungsportal EduPort

Frag den Rabe Corona-Spezial

Insgesamt sei festzustellen, dass die Digitalisierung in vielen Schulen leider noch nicht angekommen sei, so Findeisen. "Das macht es in dieser Ausnahmesituation natürlich noch schwieriger."

Und auch beim Bildungsportal EduPort gibt es Probleme, weil es bereits häufig überlastet war, wenn sich viele Lehrer und Schüler dort angemeldet haben. Auf der Homepage von EduPort heißt es: "Verzögerungen beim externen E-Mail-Verkehr entstehen aufgrund des hohen Aufkommens nicht nur aufseiten EduPorts, sondern gegebenenfalls auf der jeweiligen Gegenseite."