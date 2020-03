Sozialbehörde bündelt Hilfsangebote in Corona-Zeiten

Hamburg. "Hamburg hält zusammen – trotz Abstand!": Unter diesem Motto wollen die Sozialbehörde und Freiwilligenagenturen die verschiedenen Hilfsangebote und -gesuche in der Corona-Krise zusammenbringen. "Es ist beeindruckend, wie sehr die Hamburgerinnen und Hamburger auch in dieser Zeit füreinander einstehen und welche kreativen Wege dabei beschritten werden", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch. "Ob mit Telefonpatenschaften, mit Einkaufshilfen oder dem Schreiben von Postkarten: Sie tragen alle dazu bei, dass es in unserer Stadt weiterhin menschlich zugeht", meinte die Senatorin.

Unter www.hamburg.de/engagement werden Initiativen, Angebote und Anlaufstellen zusammengestellt. Diese Übersicht soll regelmäßig aktualisiert werden. Wer an einer Veröffentlichung seines Angebotes interessiert ist oder Fragen zum Engagement hat, kann sich an das Postfach <engagement@basfi.hamburg.de> wenden. Die Hamburger Freiwilligenagenturen stellen ab sofort die Plattform www.freiwillig.hamburg/corona-hilfe bereit. Dort werden sowohl die Angebote von Freiwilligen, die unterstützen wollen, als auch von Menschen, die Hilfe benötigen, gebündelt.

Hamburger Unternehmen, die über Schutzkleidung verfügen und diese momentan nicht zwingend benötigen, werden gebeten, sich zur Unterstützung an die Gesundheitsbehörde zu wenden: <corona-firmenspende@bgv.hamburg.de> - benötigt werden OP-Masken (Mund-Nasen-Schutz), FFP2/FFP3-Masken, Overalls, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen sowie Schutzkittel. Unternehmen, die sich helfend auf andere Weise einbringen wollen, richten sich ebenfalls an <engagement@basfi.hamburg.de>.

Die Sozialbehörde unterstützt freiwilliges Engagement auch finanziell. Ansprechpartner sind hierfür die bezirklichen Koordinatoren für das freiwillige Engagement in der Flüchtlingshilfe (https://www.hamburg.de/fluechtlinge-grundlagen/5038392/fluechtlings-koordinatoren).