Einbrecher flieht fluchend vom Tatort

Hamburg. Wild fluchend hat ein ertappter Einbrecher in Hamburg Reißaus genommen. Doch weder seine schnelle Flucht noch seine Flüche halfen dem Mann: Wenig später konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Der 33-Jährige hatte am Dienstagabend ein Kellerfenster eingeschlagen und wollte dadurch in ein Bürogebäude im Stadtteil Altona eindringen. Ein Zeuge schlug den Mann jedoch in die Flucht, der mit Hilfe der Täterbeschreibung später von der Polizei gefunden wurde. Den Tatverdacht gegen den Mann erhärtete eine frische Handverletzung, die er sich vermutlich beim Einschlagen der Fensterscheibe zugezogen hatte, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte.