Schwerverletzte Frau bei Brand in Seniorenwohnanlage

Hamburg. Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Blankenese ist am Dienstag eine Frau schwer verletzt worden. Sie sei mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Drei weitere Bewohner seien von Rettungskräften vor Ort versorgt worden und konnten in der Einrichtung bleiben.

Die rund 60 Einsatzkräfte waren nach Angaben des Feuerwehrsprechers um 17.15 Uhr alarmiert worden, weil es in der Küche des Appartements der Frau brannte. Sie sei von den Einsatzkräften über die Terrasse der Wohnung vor den Flammen gerettet worden. Zur Ursache des Brandes konnte der Feuerwehrsprecher noch nichts sagen. Das Appartement sei derzeit unbewohnbar, alle übrigen Wohnungen der viergeschossigen Anlage könnten wieder genutzt werden.