Weiterer Corona-Fall im Hamburger Justizvollzug

Hamburg. In Hamburg ist erstmals ein Strafgefangener im geschlossenen Vollzug positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handele sich um einen 34-jährigen Insassen der Sozialtherapeutischen Anstalt in Fuhlsbüttel, sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Dienstag. Der Mann habe lediglich leichte Symptome und sei in der Einrichtung isoliert worden. Derzeit werde geprüft, mit wem er Kontakt hatte. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen würden eingeleitet, sagte Steffen. Zumeist sind die Insassen der Sozialtherapeutischen Anstalt in Wohngruppen untergebracht.

Am Montag war ein erster Corona-Fall im Hamburger Strafvollzug bekanntgeworden. Der 30-Jähriger Insasse der JVA Glasmoor war aber im offenen Vollzug, kann sich also auch außerhalb der Anstalt infiziert haben. Auch er wurde in der Einrichtung unter Quarantäne gestellt.

Unter den Justizbediensteten der Stadt gibt es Steffen zufolge mittlerweile drei positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter. In 196 Fällen befänden sich Justizbedienstete derzeit in häuslicher Quarantäne.