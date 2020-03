Abwahl von Timmendorfs Bürgermeister verschoben

Timmendorfer Strand. Wegen der Corona-Krise bleibt der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Robert Wagner, vorerst im Amt. Ursprünglich hatte die Gemeindevertretung des Ortes in ihrer Sitzung am Donnerstag (26. März) über die Abwahl des parteilosen Verwaltungschefs abstimmen sollen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus seien jedoch alle Sitzungen des Gremiums bis auf weiteres abgesagt worden, sagte der Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Unabhängiger Bürger (WUB), Andreas Müller, am Dienstag. Deshalb sei unklar, wann über den Antrag abgestimmt werden könne.

Fünf der sechs in der Gemeindevertretung sitzenden Fraktionen halten das Vertrauensverhältnis zu Wagner für nachhaltig gestört und haben sich für seine Abwahl ausgesprochen. Die Kommunalpolitiker werfen ihm unter anderem einen rüden Umgangston mit Mitarbeitern, eine verfehlte Kommunikationspolitik und eigenmächtiges Handeln vor.