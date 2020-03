Spezialeinheit verhaftet mutmaßlichen Zuhälter

Hamburg. Eine Spezialeinheit der Polizei hat in Hamburg einen mutmaßlichen Zuhälter verhaftet - in seinem Jugendzimmer in der Wohnung seiner Mutter. Dem 23-Jährigen wird unter anderem Zwangsprostitution und Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll seit mehr als zwei Jahren Frauen mit Gewalt zur Prostitution gezwungen haben; das Geld habe er nahezu komplett für sich behalten. Eine ehemalige Prostituierte hatte sich bereits im Herbst bei der Polizei gemeldet und den Mann angezeigt. Am vergangenen Freitag schlug die Polizei nun zu und nahm den Mann fest, der noch bei seiner Mutter im Stadtteil Wandsbek wohnte. In seinem Zimmer fanden die Beamten mehrere Handys, Bargeld und eine geringe Menge Marihuana.