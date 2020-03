Zahl der an Corona-Infizierten steigt in Hamburg auf 1237

Hamburg. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Hamburger ist auf 1237 gestiegen. Den starken Anstieg um 248 Fälle seit dem Vortag erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag mit einem Softwareproblem. Tatsächlich habe es in den vergangenen Tagen einen konstanten Anstieg um jeweils rund 150 Fälle gegeben.

Von den Infizierten sind 72 in stationärer Behandlung, 18 befinden sich auf einer Intensivstation. Am Vortag waren 55 Personen in stationärer Behandlung, davon 14 auf einer Intensivstation. Hinzu kommen vier weitere Intensivpatienten von außerhalb Hamburgs. Die Hamburger Krankenhäuser verfügen über 640 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Diese Kapazitäten sollen nach Angaben der Senatorin verdoppelt werden.

In Hamburg würden derzeit täglich mehr als 3500 Menschen auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Rund 20 Prozent der Tests zeigten positive Ergebnisse, 80 Prozent verliefen negativ. Das Verfahren, nur bei Krankheitssymptomen oder einem besonderen Hintergrund des Betroffenen zu testen, habe sich bewährt.