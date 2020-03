THW-Aufsichtsratschef Weinstock: Gehaltsniveau wird sinken

Kiel. Die gegenwärtige Corona-Pandemie wird den gesamten Profisport aus Sicht von Marc Weinstock in den kommenden Jahren nachhaltig beeinflussen. "Das Gehaltsniveau wird in ganz vielen Sportarten sinken", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende des Handball-Bundesligisten THW Kiel in den "Kieler Nachrichten" (Dienstag): "Wir erleben derzeit die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg."

In der Handball-Bundesliga soll vom 23. April an wieder gespielt werden. Für den 53-jährigen Aufsichtsratschef des deutschen Rekordmeisters ein utopisches Datum: "Betrachtet man die gesamte gesellschaftliche Entwicklung - das Social Distancing wird in den kommenden Wochen eher noch zunehmen. Darum denke ich, dass wir bis zum 30. Juni nicht mehr spielen werden. Und das gilt sowohl für die Bundesliga als auch für das Final Four im DHB-Pokal."

Geisterspiele seien für die Handballer, anders als für den Fußball, keine Lösung: "Im Fußball machen die Fernsehgelder den größten Einnahmeposten aus. Im Handball hingegen erzielen wir ungefähr 80 Prozent der Einnahmen aus Zuschauer- und Sponsorengeldern. Darum machen Geisterspiele für uns keinen Sinn", sagte Weinstock.