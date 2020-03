Bischöfin Fehrs sendet Hoffnungsbotschaft an die Wirtschaft

Hamburg. Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs hat sich in der gegenwärtigen Corona-Pandemie mit einer Hoffnungsbotschaft an die Unternehmer und Arbeitnehmer in ihrem Sprengel Hamburg und Lübeck gewandt. Die Kirche stehe "in Gedanken und Gebeten an ihrer Seite", schrieb die Bischöfin am Dienstag an die etwa 650 Empfänger ihrer Botschaft.

Die Corona-Krise bedeute Anforderungen, die das bisher Gewohnte weit übersteigen, betonte die 58 Jahre alte Geistliche weiter: "Wir wissen um die herausfordernde Lage, in der viele von Ihnen derzeit sind. Aber wir wissen auch von tröstlicher Hoffnung und lebendiger Zuversicht."

Das neuartige Virus wird nach Ansicht der Bischöfin schwer abzufedernde wirtschaftliche und soziale Folgen haben. Aus diesem Grund rief Fehrs die Sozialpartner zum gemeinsamen Handeln auf und appellierte: "Gehen Sie aufeinander zu, und lösen Sie die anstehenden Aufgaben mit Augenmaß und Zugewandtheit gemeinsam - so wie es vielerorts bereits geschieht."