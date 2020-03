St.-Pauli-Präsident Göttlich: Neues System des Miteinanders

Hamburg. Oke Göttlich erwartet durch die gegenwärtige Corona-Pandemie gravierende Änderungen für den deutschen Profi-Fußball: "Wir müssen das bisherige System im Profifußball hinterfragen, weil es einem neuen System des solidarischen Miteinanders wird weichen müssen", sagte der Präsident des FC St. Pauli in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" (Dienstag).

Der 44-Jährige, der am Dienstag an einer Schaltkonferenz der Deutschen Fußball Liga (DFL) teilnahm, sagte weiter: "Wir fordern das, was der FC St. Pauli seit Jahren propagiert: Solidarität, einen integren Wettbewerb und die Gleichverteilung von Einnahmeströmen für diese Liga. Für mich ist klar, dass dies die Überlebenschance für diese Liga ist, und wir gegen zügellose Finanzstrategien vorgehen müssen." Nur so könne sich der Fußball gesundschrumpfen und eine alternativlose Selbstreinigung erleben.

Verständnis äußerte Göttlich dafür, dass der Sport momentan bei vielen Menschen nicht die wichtigste Rolle spiele: "Das ist doch gar keine Frage. Es geht hier um Menschenleben und die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems."