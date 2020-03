Arzthotline 116117 durch Defekt lahmgelegt

Kiel. Die Arzthotline 116117 ist in Schleswig-Holstein am Sonnabend zeitweise nicht zu erreichen gewesen. Grund war der Hardware-Ausfall einer technischen Komponente, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Deswegen sei die Leitstelle telefonisch für etwa viereinhalb Stunden nicht erreichbar gewesen. "Das Problem wurde am Sonnabend behoben." Kursierende Warnungen seien nicht mehr aktuell. Allein am Sonntag registrierte die KVSH 2299 Anrufe, am Freitag waren es 1720 gewesen.