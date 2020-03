FC St. Pauli weiter mit Heim-Training

Hamburg. Die Spieler des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli bleiben im Homeoffice-Modus. Der Betrieb auf dem Trainingsgelände ruhe auch in dieser Woche, teilte der Club am Montag mit. Die Profis würden wegen der Corona-Pandemie weiterhin zu Hause mit individuellen Trainingsplänen arbeiten.

Nach dem trainingsfreien Montag setzen die Spieler von Trainer Jos Luhukay am Dienstag ihr Heim-Programm fort. Dazu gehören Ausdauerläufe, Kraft-, Stabilisations- und Beweglichkeitsübungen und Training auf Spinning-Fahrrädern.

Die Mannschaft kann in dieser Woche auch "in Echtzeit miteinander trainieren", hieß es in der Mitteilung. "Per Live-Video wird es eine Einheit auf dem Fahrrad und eine weitere Einheit mit dem Schwerpunkt Kraft und Stabilisation geben."