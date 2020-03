Fitnessstudios suchen Alternativen und fürchten um Existenz

Hamburg. Weil aufgrund der Coronavirus-Pandemie Fitnessstudios in Hamburg vorübergehend geschlossen bleiben müssen, lassen sich Betreiber und Fitnesstrainer neue Formate und alternative Trainingsangebote einfallen. Per Facebook-Livestream überträgt etwa der "Sportsclub Bergedorf" jeden Abend ein kostenloses Workout in die Wohnzimmer seiner Mitglieder: Liegestütze, Situps und Kniebeugen sollen schließlich auch in Quarantäne möglich sein. "Wir wollen unsere Mitglieder in dieser schwierigen Zeit motivieren, fit und positiv zu bleiben", sagte Alexander Sosa, Geschäftsführer von insgesamt sieben Clubs in der Region. Auch andere Fitnessstudios setzen verstärkt auf virtuelles Training.

Sosa hofft in einer "extrem schwierigen Zeit" auch auf die Solidarität der Clubmitglieder. "Unterstützt, wenn es möglich ist, auch in der Krise eure lokalen Fitnessstudios, damit sie auch nach dieser Phase noch existent sind", sagte der Geschäftsmann. "Wir haben alle wahnsinnige Umsatzeinbußen und massive Zukunftsängste", erklärte er. Von der Politik wünsche er sich weitreichende Zuschussprogramme.