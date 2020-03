Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger weiter gestiegen

Hamburg. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Sonntag weiter gestiegen. Insgesamt seien 102 neue Fälle von Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden, teilte der Senat am Montag mit. Damit liege die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle bei nunmehr 989.

Unter den Infizierten sind 55 in stationärer Behandlung, 14 befinden sich auf einer Intensivstation. Am Vortag waren 51 Personen in stationärer Behandlung, davon 10 auf einer Intensivstation. Der Senat rechnet wegen der deutlich steigenden Zahl an Tests auch vieler Rückkehrer aus Risikogebieten in den kommenden Tagen mit einem weiteren deutlichen Anstieg positiv getesteter Frauen und Männer.