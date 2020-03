Kinderarzt aus Hamburg mit Coronavirus infiziert

Hamburg. Ein Kinderarzt aus Hamburg-Ottensen hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und seine Praxis geschlossen. Wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Montag bestätigte, wurde der Arzt positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Verschiedene Medien hatten zuvor über den Fall berichtet.

In einer Sendung des NDR sagte der Arzt, er und seine Frau hätten sich bei seinem 90-jährigen Schwiegervater angesteckt. Für ihn sei die Erkrankung bisher aber milde verlaufen. "Schnupfen, Husten, Halskratzen – ich hatte kein Fieber", sagte er. Es sei positiv, dass es ihn so früh erwischt habe. "Wenn in zwei, drei Wochen die Riesenwelle auf uns zu kommt, sind wir immun und können auch helfen", erklärte er. Solange müssten seine Patienten auf Vertretungsärzte ausweichen.