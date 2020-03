Mülltonnenbrand greift auf DLRG-Wachstation über

Steinfeld. Ein Mülltonnenbrand hat auf eine DLRG-Wachstation in Steinberg (Kreis Schleswig-Flensburg) übergegriffen und einen hohen Schaden verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge wird von Brandstiftung ausgegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Den Angaben zufolge hat ein Zeuge am späten Samstagabend einen lauten Knall und Gelächter aus Richtung der Seebadeanstalt Norgaardholz gehört. Der 51-Jährige ging demnach zunächst von einem Silvesterknaller aus, erkannte jedoch eine halbe Stunde später ein Feuer bei der DLRG-Wachstation der Seebadeanstalt. Offensichtlich war zunächst eine an der Holzfassade des Hauses stehende Mülltonne in Brand geraten, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Feuer griff dann auf das Dach der Wachstation über. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.