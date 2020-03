Bürgermeister: Brauchen keine selbst ernannten Hilfssheriffs

Schönberg. Der Bürgermeister der Ostseegemeinde Schönberg, Peter Kokocinski (SPD), hat angesichts des Tourismus-Stopps zu einem umsichtigen Umgang mit den Regelungen appelliert. "Ich bin gezielt angeschrieben worden von Schönberger Bürgern, die mir ihren Vorfall geschildert haben, wie sie auf dem Parkplatz angesprochen - man muss schon sagen - angepöbelt wurden", sagte Kokocinski am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Diese seien in der Gemeinden in den vergangenen Tagen aufgrund auswärtiger Auto-Kennzeichen mutmaßlich als Urlauber oder Tourist angesehen worden. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet.

Kokocinski hatte sich deshalb bereits am Samstag mit einem Posting auf Facebook an die Menschen in seiner Gemeinde gewandt. Autos mit Kennzeichen anderer Regionen seien nicht gleich Fahrzeuge von uneinsichtigen Feriengästen, die das Ausreisegebot ignorierten, schrieb der Kommunalpolitiker. "Auch brauchen wir in dieser Situation keine selbst ernannten "Hilfssheriffs", die Zettel mit der Aufforderung den Ort zu verlassen an solche Fahrzeuge hängen! Und absolut inakzeptabel ist es, Fahrzeugführer solcher Kfz auf Parkplätzen vor Supermärkten oder ähnlichem zu beschimpfen - um nicht zu sagen das Verhalten ist unsozial, um nicht das andere Wort zu verwenden...!!!"

Die Landesregierung hatte Besitzer von Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein am Freitag zur Abreise aufgefordert. Schönberg verzeichne schätzungsweise 550 000 Übernachtungen pro Jahr, sagte Kokocinski. Die Menschen an der Ostsee hätten sich in den vergangenen Tagen weitgehend an die Vorgaben gehalten.

"Es ist auch ein Stück weit ein Einstellungswandel zu sehen, wie man mit dieser Situation bei diesem Virus umgeht", sagte Kokocinski. An der Schönberger Strandpromenade seien die Menschen am sonnigen Wochenende sehr diszipliniert unterwegs gewesen: "Große Abstände, einzelne Familien, die miteinander zu zwei oder zu dritt im Sand gespielt haben - mit großen Abständen aber zu anderen. Das ist das, wie wir uns das wünschen."