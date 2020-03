Beiersdorf spendet Desinfektionsmittel an Feuerwehr und UKE

Hamburg. Der Kosmetik-Konzern Beiersdorf hat der Hamburger Feuerwehr und dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) 6000 Liter Desinfektionslösung gespendet. Angesichts der durch die Coronakrise ausgelösten Knappheit hatte das Unternehmen in der vergangenen Woche angekündigt, die Produktion von Desinfektionsmitteln in Hamburg-Eimsbüttel, Waldheim (Sachsen) und Tres Cantos bei Madrid hochzufahren. Die ersten 500 Tonnen sollen öffentlichen Einrichtungen und Einsatzkräften gespendet werden.

"Für uns ist das praktische und direkte Nachbarschaftshilfe", erklärte der Werksleiter der Beiersdorf Manufacturing Hamburg (BMH), Frank Labahn, am Montag bei der Übergabe. Damit würden die Kollegen an den Feuer- und Rettungswachen ausgestattet, "die in der ersten Reihe stehen, um den Bürgerinnen und Bürgern in dieser besonderen Situation zu helfen", hieß es von der Feuerwehr.

Das UKE stehe vor "einer kritischen Entwicklung in der Beschaffung von Material, was die Verfügbarkeit und die Preise anbelangt", sagte der Leiter der Krankenhausapotheke, Michael Baehr. "Umso mehr wissen wir das Engagement von Beiersdorf zu schätzen, uns auf diesem Weg schnell und unkompliziert mit Desinfektionsmittel zu unterstützen."