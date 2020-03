Mit Coronavirus infizierter Patient stirbt im Kreis Plön

Kiel. Im Kreis Plön hat es einen Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Der Erkrankte habe aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner Vorerkrankungen zu der Hochrisikogruppe gehört, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Genauere Angaben zu Alter und Geschlecht machte die Kreisverwaltung nicht. Demnach starb die an Covid-19 erkrankte Person am Wochenende. Es ist der zweite Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit im nördlichsten Bundesland.

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist der vermutliche Ansteckungsweg der Person aus dem Kreis Plön den Behörden bekannt. Alle erforderlichen Maßnahmen zur Ermittlung der Kontakte und zur häuslichen Quarantäne seien erfolgt.