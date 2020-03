Jugendlicher sticht Mutter im Streit nieder

Süderheistedt. Ein 16-Jähriger hat am Wochenende seine Mutter in Süderheistedt im Kreis Dithmarschen bei einem Streit mit einem Messer attackiert und verletzt. Anschließend alarmierte er die Polizei. Die 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Montag mitteilte. Beide hatten in der Nacht zum Sonnabend in der Wohnung der Mutter gemeinsam Alkohol getrunken. Ein Atemtest bei dem Jugendlichen ergab 0,8 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.