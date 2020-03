Spendenparlament mit Rekordsumme: Erstmals ohne Abstimmung

Hamburg. Das Hamburger Spendenparlament will erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1996 ohne vorherige Abstimmung Fördermittel in Höhe von mehr als 400 000 Euro vergeben. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus müsse die Sitzung, bei der normalerweise über die Vergabe der Gelder entschieden wird, zum ersten Mal ausfallen, teilte der Verein am Montag mit. "Außergewöhnliche Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Präsidium, Vorstand und Finanzkommission haben entschieden, dass die 18 von der Finanzkommission vorgeschlagenen Projekte ohne Parlamentssitzung Fördermittel erhalten", erklärte Vorstandsvorsitzender Uwe Kirchner.

Ausgezahlt würden zunächst die Mittel für diejenigen Projekte, die auch während der Corona-Krise Maßnahmen durchführen können. Die anderen erhielten ihre Fördermittel dann, wenn sie ihre Tätigkeit wieder aufnehmen dürfen. Das Hamburger Spendenparlament hat nach eigenen Angaben seit 1996 rund 1350 Projekte in Hamburg gegen Obdachlosigkeit, Armut und Isolation mit rund 13 Millionen Euro unterstützt. Dreimal jährlich entscheiden die 3200 Mitglieder auf öffentlichen Sitzungen, welche gemeinnützigen Projekte Spenden erhalten. Stimmberechtigt sind alle, die ab 5 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat zahlen. Das Spendenparlament ist weder politisch, weltanschaulich noch konfessionell gebunden.