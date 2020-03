Arbeitsagentur berät Abiturienten per Videochat

Lübeck. Abiturienten, die noch zwischen Studium und Ausbildung schwanken, können in einem Internet-Chat der Bundesagentur für Arbeit Entscheidungshilfen bekommen. Am 25. März von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr informieren Fachleute über verschiedene Ausbildungswege und beantworten in Echtzeit die Fragen der Teilnehmer. Das bundesweite Angebot der Bundesanstalt gebe es bereits seit mehreren Jahren, sei aber wegen der aktuellen Schulschließungen von besonderer Aktualität, sagte die Pressesprecherin der Arbeitsagentur Lübeck am Montag. Interessierte können sich ab 16 Uhr unter http://chat.abi.de/ einloggen und ihre Fragen im Chatraum stellen.