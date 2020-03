Tschentscher: Wir müssen auf Einhaltung der Regeln bestehen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unbedingt einzuhalten. "Wir dürfen mit der Gesundheit und dem Leben von Menschen nicht leichtfertig umgehen und müssen deshalb drauf bestehen, dass sich alle an die Regeln halten", sagte er in einem am Sonntagabend in Sozialen Medien verbreiteten Video. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf eine umfassende Beschränkung sozialer Kontakte geeinigt.

Maximal zwei Personen, die nicht miteinander verwandt sind oder zusammenleben, dürfen sich in der Öffentlichkeit noch versammeln. Familien oder Wohngemeinschaften sind ausgenommen. Ferner wurde festgelegt, dass Handwerke und Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, ebenfalls untersagt werden. Dies gilt unter anderen für Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo-Studios. Diese müssen schließen.

Die Maßnahmen seien auf Grundlage der Empfehlungen von Gesundheitsexperten ergriffen worden, sagte Tschentscher. Durch sie werde das öffentliche Leben "und auch das persönliche Leben von uns allen" stark eingeschränkt. "Auf vieles, das unsere Lebensqualität in Hamburg ausmacht, müssen wir für eine gewisse Zeit verzichten." Es komme nun drauf an, "dass wir so gut es geht zuhause bleiben und den direkten Kontakt mit anderen vermeiden." Die meisten Hamburgerinnen und Hamburger verhielten sich "verantwortungsvoll", sagte der Bürgermeister.