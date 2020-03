Nordfriesland kontrolliert Zweitwohnungsbesitzer

Husum. In Nordfriesland haben die Behörden am Montag begonnen, Zweitwohnungen in der Region zu kontrollieren. Zwar werde das vom Kreis erlassene Verbot der Nutzung von Zweitwohnungen größtenteils eingehalten. "Es gibt jedoch auch Hinweise auf Ausnahmen", wie Kreissprecher Hans-Martin Slopianka sagte. Am Sonntag um Mitternacht mussten die letzten Zweitwohnungsbesitzer abgereist sein. Ausnahmen von dem Verbot gab es nur beim Vorliegen von zwingend beruflichen sowie ehe-, sorge- und betreuungsrechtlichen Gründen beziehungsweise wenn in den Wohnungen sehr dringende Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen vonnöten sind. Dazu gehören vollgelaufene Keller und zersplitterte Fensterscheiben, jedoch keine Schönheitsreparaturen oder allgemeine Gartenarbeiten, hieß es.

Bereits am Sonntag setzte die Polizei mehrere Streifenwagen ein, um Kraftfahrzeuge ohne NF-Kennzeichen zu kontrollieren.