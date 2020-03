Wochenstart im Norden sonnig und kalt

Hamburg. In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es kalt und sonnig zum Start der neuen Woche. Am Montagmorgen und in der Nacht zum Dienstag kommt es verbreitet zu Frost bei bis zu minus 4 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Website mitteilte. Im Tagesverlauf scheint die Sonne bei kalten 4 Grad an der Ostseeküste und 6 Grad in Hamburg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an der Nordsee teilweise auch frisch und böig.

Auch der Dienstag wird sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 8 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig aus Südost bis Süd.