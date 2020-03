U-Bootrettungstraining in Neustadt ist international gefragt

Neustadt. Der sogenannte Tieftauchtopf der Marine in Neustadt in Holstein ist bei Seestreitkräften vieler Länder eine gefragte Ausbildungseinrichtung. Hier üben U-Bootbesatzungen, wie sie im Notfall aus einem verunglückten U-Boot aussteigen und sicher an die Wasseroberfläche kommen. Bei einem Durchmesser von sieben Metern und einem Inhalt von mehr als 1,2 Millionen Litern Wasser könne hier der Ausstieg in einer Tiefe von mehr als 30 Metern simuliert werden, sagte der Leiter der U-Bootrettungsausbildung, Martin Kalmring. Aus Sicherheitsgründen werde jedoch momentan nur bis zu einer Tiefe von elf Metern trainiert. In den vergangenen 40 Jahren wurden hier nach Kalmrings Angaben U-Bootbesatzungen aus 21 Nationen ausgebildet.