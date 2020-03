Hamburg. Bund und Länder haben am Sonntag ein Kontaktverbot beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus' weiter einzudämmen. In Hamburg gelten damit ab heute auch weitere Verbote für Dienstleister und Geschäfte. Am Sonntag hat die Gesundheitsbehörde bekanntgegeben, dass es 119 weitere Infizierte in der Stadt gibt – damit stieg die Gesamtzahl der hier gemeldeten Covid-19-Ansteckungen auf 887. Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen schnellte die Zahl in die Höhe.

Nordfriesland schlichtet Streit mit einem Katzenfoto

Den Streit zwischen Hamburger Ferienhausbesitzern und Schleswig-Holstein versucht der Kreis Nordfriesland nun kreativ zu schlichten: Auf Facebook wurde ein Katzenfoto zur Beruhigung veröffentlicht. Weil Hamburger Ferienhausbesitzer per Allgemeinverfügung dazu aufgefordert waren, ihre Immobilie zu räumen und in ihre Erstwohnsitze zurückzukehren, ist es in den betroffenen Regionen zu unschönen Szenen zwischen Hamburgern und Einwohnern gekommen. Laut den Nordfriesen ist die Corona-Krise jedoch kein Grund sich an den Kragen zu gehen. Das Katzenbild auf Facebook trägt die Überschrift „Fair bleiben“ und soll ein „eindringlicher Aufruf an alle" sein, sich zu beruhigen und nicht alle Personengruppen über einen Kamm zu scheren.

Der Kreis Nordfriesland verbreitet deshalb einen „eindringlichen Aufruf an alle“: Auf seiner Facebook-Seite werden alle, die sich über die Situation aufregen, aufgefordert, sich das Bild einer Katze mit der Überschrift „Fair bleiben“ anzusehen.

Foto: Screenshot/Kreis Nordfriesland

UKE-Medizinhistoriker über Krise: „Eindeutig historisches Ereignis“

Als „eindeutig historisches Ereignis“ wertet Medizinhistoriker Philipp Osten die Corona-Krise. „Das, was wir erleben, ist historisch. Wir können unseren Kindern nicht sagen, dass wir so etwas schon einmal erlebt hätten“, sagte der Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik in der Medizin beim Universitätsklinikum Eppendorf der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Für viele Menschen sei die Corona-Krise einschneidend, sie würden sich künftig ein Leben lang daran erinnern. Am ehesten sei die Situation mit dem Reaktor-Unglück von Tschernobyl zu vergleichen.

Mit Blick auf die teils drastischen Schilderungen der Lage in überfüllten italienischen Krankenhäusern sagte Osten: „Die Situation, jemanden, der eigentlich rettbar ist, von der Maschine zu nehmen, weil jemand anderes da ist, der nach gewissen Kriterien bessere Überlebenschancen hat - auf so etwas können Sie keinen Mediziner vorbereiten.“

Hamburg erlässt weitere Auflagen

Bund und Länder haben sich am Sonntag darauf geeinigt, zunächst keine allgemeine Ausgangssperre in Deutschland zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu erlassen. Stattdessen wurde ein Kontaktverbot beschlossen. "Von einer generellen Ausgangssperre wurde abgesehen, nachdem festgestellt wurde, dass die beschlossenen Beschränkungen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland weitestgehend eingehalten werden", teilte der Hamburger Senat noch am Sonntagabend mit.

Die in Hamburg bereits geltenden Regelungen wurden nun also um folgende Vorgaben angepasst:

Der Aufenthalt für Personen im öffentlichen Raum ist nur alleine sowie in Begleitung der Personen gestattet, die in derselben Wohnung leben oder in Begleitung einer weiteren Person, die nicht in derselben Wohnung lebt.

Der Betrieb von Gewerben wie Kosmetikstudios, Friseure oder Tattoo-Studios wird untersagt.

Die neue Allgemeinverfügung werde noch am Sonntagabend veröffentlicht und trete damit sofort in Kraft.

„Es kommt jetzt darauf an, dass wir so gut es geht zu Hause bleiben und den direkten Kontakt mit anderen vermeiden. Wir haben die Vorgaben dazu noch einmal verschärft und auf eine einheitliche Linie in ganz Deutschland gebracht", sagt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Bewegung an der frischen Luft "in ausreichendem Abstand zu anderen" solle aber weiterhin möglich sein, sagt Tschentscher und bedankt sich bei den Hamburgern: "Die meisten Bürgerinnen und Bürger in Hamburg verhalten sich verantwortungsvoll."

Hamburger Musiker spielen die Ode an die Freude

Von Mailand bis Sizilien erklingt seit Beginn der Coronavirus-Pandemie viel Musik von Balkonen und aus Fenstern, Menschen singen und musizieren gegen die Krise. Die Italiener machen es vor – und auch in Hamburg haben Musiker nun nachgezogen: Am Sonntag um 18 Uhr haben sie etwa in den Stadtteilen Hoheluft-West und Eimsbüttel von ihren Privatwohnungen aus Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ gespielt.

Coronavirus: Hamburger spielen "Ode an die Freude" Coronavirus: Hamburger spielen "Ode an die Freude"

Im Vorfeld war in den sozialen Medien dazu aufgerufen worden. Und am Abend folgt eine weitere Aktion: Jeden Tag stehen mehr und mehr Menschen an ihren Fenstern und applaudieren um 21 Uhr für Ärzte, Pflegekräfte und andere Helfer, die sich der Ausbreitung des Coronavirus entgegenstellen.

Coronavirus: Das sollten ältere Hamburger beachten:

Meiden Sie soziale Kontakte soweit wie möglich

Halten Sie Kontakt mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Telefon, Brief, soziale Netzwerke oder Skype

Besuchen Sie keine Freizeitveranstaltungen

Meiden Sie den öffentlichen Personennahverkehr

Meiden Sie unbedingt den Kontakt zu Enkelkindern

Halten Sie persönlichen Abstand von mindestens zwei Metern

Geben Sie niemandem die Hand und umarmen Sie niemanden

Gehen Sie nicht in eine Arztpraxis, sondern rufen Sie bei Bedarf dort an und besprechen das weitere Vorgehen

Wenn möglich, gehen Sie nicht in Apotheken, sondern lassen Sie sich benötigte Medikamente nach Hause liefern

Nutzen Sie Lieferdienste von Supermärkten

Nehmen Sie gerne Hilfe oder das Angebot von Botengängen aus der Nachbarschaft und Familie an

Gehen Sie gerne eine Runde spazieren. Wenn Sie dabei Bekannte treffen: Denken Sie daran, Abstand von zwei Metern zu halten

Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände

Emirates streicht Flüge Hamburg-Dubai

Die Fluggesellschaft Emirates streicht vom 25. März an weltweit ihren Flugplan bis auf wenige Länder radikal zusammen. Dazu gehört unter anderem auch die Verbindung zwischen Hamburg und Dubai, von wo aus Passagiere vor allem nach Asien und Australien weiterfliegen. Emirates begründete den Schritt am Sonntag mit den erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Frachtflüge sollen zunächst aufrechterhalten werden. Die Hamburg-Strecke war zuletzt von zwei täglichen Flügen auf einen reduziert worden.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

