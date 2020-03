Festnahme nach versuchtem Aufbruch eines Geldautomaten

Hamburg. Beamte der Hamburger Polizei haben einen 60 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht hat einen Geldautomaten aufzubrechen. Nach dem Vorfall im Stadtteil Eißendorf kam der polizeibekannte Mann in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen versucht, mit einem Winkelschleifer einen in der Wand befestigten Geldautomaten aufzubrechen. Nachdem ein Alarm der Bank ausgelöst wurde, trafen die Beamten am Tatort ein und nahmen schon von draußen Flex- und Bohrgeräusche wahr. Außerdem konnten sie Funkenflug in der Bank erkennen, bevor sie auf den 60-Jährigen trafen. An Geld war er mit seiner Vorgehensweise nicht gelangt, jedoch entstand Sachschaden am Geldautomaten und an der Eingangstür der Bank. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss den verqualmten Raum der Bank.