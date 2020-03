Ministerpräsident Günther: "Absolute Ausnahmesituation"

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) beschreibt die Corona-Krise als "absolute Ausnahmesituation", die Einschränkungen auch im persönlichen Leben bringe. "Die letzten zehn Tage waren heftiger als alles, was ich bisher erlebt habe. Es ist ein Wahnsinnstempo, in dem entschieden werden muss", sagte der Regierungschef den "Lübecker Nachrichten" (Sonntag).

Seinen Anspruch, der Sonntag gehöre der Familie, könne er derzeit nicht erfüllen. Täglich müssten Entscheidungen getroffen werden. "Da kann ich meine Prinzipien nicht einhalten, weil das Wohl Schleswig-Holsteins wichtiger ist", sagte der 46-Jährige.

Entspannung finde er noch, wenn er sich um seine beiden Kinder kümmern kann. "Ich freue mich, wenn ich meine Töchter ins Bett bringen kann", sagte Günther. Eine geplante Auszeit um Ostern werde er nicht nehmen können. Es sei klar, "dass ich im April gar keinen Urlaub nehmen kann", sagte er.

Am Freitag hatte Günther an die Bürgerinnen und Bürger einen eindringenden Appell gerichtet, sich an die behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. Er fände es befremdlich, wenn junge Menschen sich einen Spaß daraus machten und andere Leute umarmen, sagte er den "Lübecker Nachrichten".

Auch wundere er sich "über Angehörige der älteren Generation, die verbreiten: Die Maßnahmen seien Panikmache, wir hätten doch schon anderes erlebt", sagte er. "Aber es werden immer weniger, die das auf die leichte Schulter nehmen."