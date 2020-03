Hamburg. Die Restaurants in Hamburg haben geschlossen, viele Lebensmittel drohen zu verderben. Eine Reihe von prominenten Gastronomen machen aus dieser Not nun eine Tugend und starten eine riesige Danke-Aktion für die Helden des Alltags: Sie kochen in der Corona-Krise für die Mitarbeiter von Supermärkten und Drogerien, die Tag für Tag dort unter anderem an der Kasse sitzen und so die Versorgung der Hamburger aufrechterhalten. "Diejenigen, die gerade sehr wenig Zeit haben, sollen trotzdem eine gute Mahlzeit bekommen", sagt Gastronom Fabio Haebel.

Er betreibt das "Haebel" in der Paul-Roosen-Straße und hat die Aktion ins Leben gerufen. Zusammen mit befreundeten Gastronomen wie Tim Mälzer und Patrick Rüther von der Bullerei sowie den Inhabern von Salt&Silver, der Kitchen Guerilla und anderen sollen am Sonnabend eute zunächst 300 Portionen gekocht werden, die am späten Nachmittag in verschließbaren Gläsern an die Mitarbeiter von Supermärkten und Drogerien ausgeliefert werden.

Danke-Aktion: Alle Hamburger Gastronomen können mitmachen

Haebel beispielsweise kocht heute Hühnerfrikassee und eine Minestrone. Er hat vom Gastronomen Dirk Block, der das "Soho Chicken" im Stadtteil Hoheluft betreibt und ebenfalls schließen musste, große Mengen an Hühnerfleisch bekommen, das er nun verarbeitet. Wichtig ist Haebel: "Wir nehmen niemandem – beispielsweise den Tafeln – etwas weg, sondern nutzen nur Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden."

Die Idee zu der Danke-Aktion in Hamburg stammt von dem Koch Fabio Haebel.

In den kommenden Tagen soll die Aktion noch größer werden: Alle Gastronomen sind eingeladen, sich zu beteiligen. Die Idee, so erzählt Haebel am Telefon, stammt ursprünglich aus Berlin, wo Restaurantbetreiber bereits unter dem Motto "Kochen für Helden" eine große Danke-Aktion gestartet haben.

Essen für Helden des Alttags – Transport übernimmt Hansataxi

Ursprünglich wollte Haebel in Hamburg nur mit ein paar befreundeten Köchen für Supermarkt- und Drogeriemitarbeiter kochen; die Vorbereitungen laufen seit vergangener Woche. Doch nun wird das Ganze größer: Alle Hamburger Gastronomen können mitmachen. Auch die Polizeistation um die Ecke oder Sanitäter, die im Dauereinsatz sind, könnten beliefert werden. "Wir haben Zeit und jede Menge Lebensmittel", sagt Haebel.

Er hat bereits viele Unterstützer gefunden: Die "Frischepost" stellt die verschließbaren Gläser, in denen sonst Joghurt und ähnliches ausgeliefert wird. Die werden nach der Nutzung wieder in den Filialen der Märkte eingesammelt und später wiederverwendet. 750 Milliliter Speisen passen da hinein – das reicht nicht nur für die Person, die in den Märkten im Dauereinsatz ist, sondern auch für einen Partner zu Hause. So werden heute erst einmal 150 Gläser ausgeliefert. Den Transport übernimmt Hansataxi kostenlos.

Kommende Woche soll das Ganze noch viel größer werden: Von Dienstag an können Gastronomen, die sich beteiligen wollen, im Frischeparadies an der Großen Elbstraße sowie bei der Metro Waren abholen, die sonst zu verderben drohen, sagt Haebel. Rund 50 Restaurantbetreiber haben sich bereits gemeldet: Sie wollen mitmachen.