Erster Bürgermeister der Linken zieht positive Bilanz

Schwabstedt. Knapp zwei Jahre nach seiner Wahl zum ersten Bürgermeister der Linken in Schleswig-Holstein hat Hartmut Jensen aus Schwabstedt eine positive Bilanz gezogen. Seit Sommer 2018 lenkt der 59-Jährige gemeinsam mit SPD, CDU und Wählergemeinschaft die Geschicke der rund 1350 Schwabstedter. "Gemeinsam zum Wohle des Ortes", sagte er. "Wir wollen ja was für die Einwohner erreichen." Die Zusammenarbeit sei gut, bestätigt auch Holger Schwerdt von der SPD. Das ungewöhnliche Bündnis mitten an der konservativen Westküste bereitet Bürgermeister Jensen Freude: "Wenn wir nach außen gehen, gehen wir auch immer geschlossen nach außen."