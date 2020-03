Hamburg. Zum Frühlingsanfang zuhause bleiben - das ist die Vorgabe auch im Norden angesichts der Corona-Krise. Schleswig-Holstein und Hamburg verschärfen die Einschränkungen im öffentlichen Leben zur Eindämmung der Pandemie. In der Hansestadt sind von Samstag an alle Restaurants geschlossen, Ausnahmen gelten nur für Lieferdienste und Essen außer Haus. Und im nördlichsten Bundesland gilt sowieso schon, dass alle Beherbergungsstätten für touristische Zwecke sowie alle Restaurants schließen müssen. Selbst Tagestouristen dürfen das Land nicht besuchen.

Nur Supermärkte und Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, Apotheken, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte und Banken dürfen weiterhin öffnen. Darüber hinaus sind Ansammlungen von mehr als sechs Personen in Hamburg, von mehr als fünf in Schleswig-Holstein untersagt. Eine Ausnahme ist, wenn enge Verwandtschaftsverhältnisse bestehen. Die Polizei kontrolliere das Einhalten der Auflagen intensiv, hieß es.

Mit den neuen Allgemeinverfügungen geht der Norden nicht so weit wie etwa der Freistaat Bayern. Dort ist das Verlassen der Wohnung von Samstag an nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit, Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche. Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft bleiben erlaubt - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. Eine ähnliche Regelung gilt ab Samstag auch im Saarland.

Am Sonntag wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder in einer Telefonkonferenz zum weiteren Vorgehen gegen die Corona-Pandemie abstimmen. Dabei werde die Wirkung der bisherigen Maßnahmen schonungslos analysiert, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. Zugleich gelte es, die Verhältnismäßigkeit zu wahren.

Mut macht derweil Panikrocker Udo Lindenberg (73) den Menschen in der Ausnahmesituation. "Weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten", schrieb der Kultsänger am Freitag auf Facebook. "Durchhängen is nich." Wichtig sei in diesen schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. "Ein Clan, ein Blut. Wie in einer grossen Family, unsre Panikfamily." Nun müssten alle "zuhause bleiben, wenn es geht, volle Solidarität." Denn desto schneller sei alles vorbei und man könne das Leben wieder feiern. "Auf dass wir unser System neu durchchecken, (...) dass wir endlich die Menschen wertschätzen und anständig bezahlen, die den Laden am Laufen halten!! Ohne euch geht gar nix."