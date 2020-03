THW-Spieler Pekeler: Denke, Handball-Saison wird abgebrochen

Kiel. Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler geht von einem Abbruch der Bundesliga-Saison als Folge der Corona-Pandemie aus. "Ich glaube nicht, dass wir das Virus in zwei, drei oder vier Wochen so in den Griff bekommen, dass ein normaler Spielbetrieb möglich sein wird", sagte der 28-Jährige vom THW Kiel bei ndr.de. "Daher denke ich, dass die Saison abgebrochen wird." Die Bundesliga hat vorerst bis zum 22. April den Spielbetrieb eingestellt. Der THW Kiel führt die Tabelle an.

Pekeler befindet sich in häuslicher Quarantäne, nachdem ein positiver Test von Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen bekannt geworden war. Beide Kreisspieler hatten in der vergangenen Woche am Trainingslager der Nationalmannschaft in Aschersleben teilgenommen. Auch Pekelers Clubkollegen Patrick Wiencek und Steffen Weinhold sind in Quarantäne.

Verständnis zeigte Pekeler für das Internationale Olympische Komitee, das noch an den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio festhält. Er selbst glaubt aber nicht mehr daran, dass die Spiele am 24. Juli eröffnet werden.

"Ich bin mir sicher, dass das IOC einen Plan B in der Tasche hat, wenn die Spiele nicht wie geplant ausgetragen werden können. Aber ich denke, es wäre ein riesiger Kraftakt, alle Sportarten unter einen Hut zu bringen, wenn Olympia zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet", meinte er. "Von daher verstehe ich die Hoffnung des IOC schon, am ursprünglichen Termin festzuhalten."

Ob die Corona-Krise den Handball verändern werde, könne er nicht abschätzen: "Ich hoffe, dass es allen Vereinen - nicht nur im Handball - gelingt, die Krise so gut es geht zu überstehen. Aber ich befürchte, dass es nicht alle schaffen werden."