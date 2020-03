Tunnelwartung: A7 zum Teil gesperrt

Hamburg. Aufgrund von Wartungsarbeiten am Tunnel Stellingen wird die Autobahn 7 in Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Schnelsen zeitweise gesperrt. Die Vollsperrungen dauern in den Nächten vom 24. bis 27. März jeweils von 22.00 bis 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte. Im Bereich des Tunnels Schnelsen finden innerhalb der Sperrungen neben Wartungsarbeiten auch Nacharbeiten an Lärmschutzwänden, den Verkehrsschilderbrücken sowie an den Feuerwehrtoren statt.

Die Auffahrten der Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Volkspark werden in den drei Nächten laut den Angaben bereits um 21.00 Uhr gesperrt. Die Umleitungen werden ausgeschildert.