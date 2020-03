Kiel. Für einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit muss ein 42-jähriger Bauunternehmer mit Firmensitz in Bad Bramstedt vier Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Zudem ordnete das Kieler Landgericht gegen die GmbH, deren Geschäftsführer der Angeklagte war, die Einziehung von 5,9 Millionen Euro an. Das teilte ein Gerichtssprecher am Freitag auf Anfrage mit. Das Urteil erging bereits am Vortag.

Die 6. große Wirtschaftsstrafkammer verurteilte den Angeklagten nach Angaben des Sprechers wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 62 Fällen, Betrug in 35 und Steuerhinterziehung in 37 Fällen. Dem Richterspruch war ein sogenannter Deal, eine Verständigung aller Verfahrensbeteiligten gegen ein Geständnis des Angeklagten, vorausgegangen.

Der Mann war im August 2019 mit einem anderen Arbeitgeber aus dem Baubereich im Zuge einer bundesländerübergreifenden Razzia gegen Schwarzarbeit festgenommen worden. Bei dem Großeinsatz von Zoll, Polizei und Staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern waren 110 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden.

Die Ermittlungen richteten sich gegen zahlreiche Firmeninhaber überwiegend ausländischer Herkunft. Sie sollen jahrelang über ein Netzwerk von Scheinfirmen ausländische Arbeiter als Eisenflechter schwarz beschäftigt haben. Bei der Razzia wurden bereits rund 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das Urteil in einem weiteren Verfahren gegen einen Bauunternehmer aus Neumünster steht noch aus. Dabei geht es um rund 3,3 Millionen Euro Schaden.