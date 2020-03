Hamburger Versorger verzichten auf Sperrung von Anschlüssen

Hamburg. Wer in Hamburg seine Wasser-, Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlt hat, soll wegen der Corona-Krise erst einmal nicht vom Versorgungsnetz abgeschnitten werden. Darauf haben sich die Leitungs- und Versorgungsunternehmen in Hamburg verständigt, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. Zum Teil würden auch laufende Mahnverfahren gegen Kunden im Zahlungsverzug vorübergehend ausgesetzt. Unzumutbare soziale Härten sollen so vermieden und die Belieferung der Haushalte mit Trinkwasser, Strom, Gas und Wärme gewährleistet werden.

"Es ist gut, dass die Leitungs- und Versorgungsunternehmen in diesen Zeiten einen kulanten Umgang zusagen, um unzumutbare Härten für die Bevölkerung zu vermeiden", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Das sei eine vernünftige Maßnahme und gleichzeitig eine Botschaft der Solidarität.

Verantwortlich für Stromsperren ist nicht das Netzunternehmen, sondern der Stromversorger, der die Sperrung beantragt. Darauf hat die Stadt keinen Einfluss, außer bei dem stadteigenen Versorger Hamburg Energie. "Die Verhältnismäßigkeit gebietet es jedoch aus unserer Sicht, aktuell von Sperrungen abzusehen", sagte Thomas Volk, Geschäftsführer Stromnetz Hamburg. Das helfe dem Kunden in dieser besonderen Lage und gleichzeitig den Mitarbeitern, die hierdurch enge Kontakte vermeiden. Auch private Energieunternehmen wie Eon haben bereits angekündigt, auf Stromsperren zunächst zu verzichten. Bei Wasser und Gas stellt sich das Problem weniger, weil die Rechnungen bei Bedürftigen von den Sozialbehörden bezahlt werden.