Neues Handelskammer-Plenum kommt nun doch zusammen

Hamburg. Das neugewählte Plenum der Handelskammer Hamburg wird nun doch Anfang April zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen und ein neues Präsidium wählen. Nach einer Absage am Vortag hätten mindestens zwölf Mitglieder des Plenums eine Sitzung beantragt und dem hätte gemäß der Satzung der Kammer stattgegeben werden müssen, teilte die Kammer am Freitag in Hamburg mit. Neuer Termin sei nun der 3. April.

Sitzungsort sei nicht wie üblich der Plenarsaal, sondern der Albert-Schäfer-Saal, wo ein ausreichender Sitzabstand zwischen allen Teilnehmern gewährleistet werden könne. Die Öffentlichkeit der Sitzung werde über einen Audio-Stream im Internet hergestellt; Gäste sind nicht zur Sitzungsteilnahme vor Ort zugelassen.

Bei der Kammerwahl im Januar und Februar hatten die sogenannten Kammerrebellen vom Bündnis "Die Kammer sind wir" ihre Mehrheit verloren und das bisherige Präsidium hatte keine Mandate in der Plenarversammlung gewinnen können. Nun muss die Kammer eine neue Führung erhalten. Das alte Präsidium wollte mit Rücksicht auf die Gesundheitsgefährdungen durch das Coronavirus die Geschäfte zunächst weiterführen.