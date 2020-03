Keine Gäste erlaubt: Trauungen in Zeiten von Corona

Hamburg. Den Bund fürs Leben schließen ohne Trauzeugen und Gäste: Wegen der Corona-Pandemie gibt es bei Trauungen in Hamburg derzeit Einschränkungen. Anwesend sein dürften nur das Brautpaar und der Standesbeamte, sagte der Sprecher des Bezirksamtes Harburg, Dennis Imhäuser, am Freitag auf dpa-Anfrage. Dieses Bezirksamt ist federführend für die Hamburger Standesämter zuständig. Trotz dieser Auflage habe es nur vereinzelt Absagen gegeben, berichtete Imhäuser weiter. "Viele sind froh, dass sie noch heiraten können und zeigen sich sehr kooperativ." Bis Anfang September seien in der Hansestadt für das Ja-Wort ohnehin nur noch Resttermine zu bekommen - diese würden auch weiterhin vergeben.