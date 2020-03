Geschlossene Ausgabestellen bereiten Tafeln Schwierigkeiten

Hamburg/Kiel. Die Tafeln im Norden können nicht mehr ausreichend Essen an Bedürftige ausgeben. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. In Hamburg fehlen beispielsweise die Ausgabestellen. "Wir haben noch Lebensmittel. Wir haben nur bald niemanden mehr, der sie ausgibt", sagte Tafelsprecherin Julia Bauer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Von den rund 130 großen und kleinen Ausgabestellen in der Hansestadt hätten derzeit nur noch etwa 30 geöffnet. "Und das ist ein Problem, weil wir dadurch ganze Stadtteile haben, die nicht mehr versorgt werden können." In Hamburg gibt es insgesamt vier Tafeln.

In Schleswig-Holstein sei die Situation für die Bedürftigen dramatisch, sagte Frank Hildebrandt, Vorsitzender des Vereins Tafel Schleswig-Holstein/Hamburg. "Von den 57 in Schleswig-Holstein sind mindestens 37 dicht. Das ist gerade sowas von schwierig.". Selbst in den größeren Städten wie Kiel, Lübeck und Bad Schwartau ist die Versorgung durch die Tafel eingestellt worden. "Unser Problem ist einfach, dass der klassische Tafelhelfer im Rentenalter ist. Und der muss erstmal geschützt werden." Hinzu komme, dass die Supermärkte derzeit nicht mehr genügend Lebensmittel abgeben können. "Durch die ganzen Hamsterkäufe bleiben viel weniger Lebensmittel für die Tafeln übrig als vor Corona."