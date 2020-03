Im Januar 7,5 Prozent mehr Touristen in Schleswig-Holstein

Kiel. Vor der Corona-Krise ist der Tourismus in Schleswig-Holstein im Januar noch kräftig gewachsen. Die größeren Beherbergungsstätten des Landes und Campingplätze hatten 327 000 Übernachtungsgäste - ein Plus von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Nord am Freitag in Hamburg mitteilte. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen (1 133 000) nahm im Vergleich zum Januar 2019 um 7,2 Prozent zu. Fast 90 Prozent der Gäste kamen aus Deutschland 284 217 (ein Plus von 6,4 Prozent). Von den ausländischen Gästen 32 926 (plus 9,5 Prozent) kam fast die Hälfte aus Dänemark (15 783).

Ohne Campingplätze verzeichneten die Beherbergungsbetriebe einen Anstieg um 6,7 Prozent bei den Gästeankünften und um 6,8 Prozent bei den Übernachtungen. Erfasst wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen ohne Dauercamping. Im Januar waren das 2966 geöffnete Beherbergungsstätten mit 207 000 angebotenen Gästebetten sowie 88 geöffnete Campingplätze.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, dürfen Touristen vorerst bis zum 19. April nicht nach Schleswig-Holstein kommen. Das gilt auch für Tagestouristen. Touristen-Hotels, Restaurants und Schwimmbäder sind geschlossen.