Hamburg. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Weißen Rings in Hamburg ist die Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt. Dabei gehe es nicht immer um brutale körperliche Gewalt, sagte der Landesvorsitzende Hans-Jürgen Kamp der Deutschen Presse-Agentur zum Tag der Kriminalitätsopfer am Sonntag. Häufig litten die Opfer auch unter psychischer Gewalt. Trenne sich ein Paar, akzeptiere das eine Seite oft nicht. Eine Folgeerscheinung sei das Stalking.

Nicht nur Straftaten wie Raub und Körperverletzung fügten den Betroffenen schwere Schäden zu. Auch ein vermeintlich einfacher Einbruchsdiebstahl könne gravierende Folgen haben. "Da sagt man häufig, ist ja nicht so viel passiert, aber besonders ältere Menschen entwickeln Angst und ein Unsicherheitsgefühl", erklärte Kamp.

Das Motto des Tages der Kriminalitätsopfer lautet: "Den Opfern eine Stimme geben." Zum zehnten Mal sollte am Sonntag ein Gottesdienst in der Hauptkirche St. Jacobi stattfinden - er fällt wegen der Corona-Krise aber nun aus.

In diesem Jahr habe der Tag durch den gewaltsamen Tod eines Hamburger Polizisten besondere Aktualität bekommen, erklärte Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs. Der 57-jährige Polizist war am 25. Februar bei dem Versuch, einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 29-Jährigen in seinem Auto festzunehmen, von diesem lebensgefährlich verletzt worden. Der Beamte starb am 4. März.

"Wir denken an Verstorbene und die, die bleibend an Leib und Seele verletzt sind, an Traumatisierte und Trauernde", sagte die Bischöfin. "Für uns ist wichtig, dass die Opfer nicht allein gelassen werden und wir möchten zeigen, dass wir mitfühlen - denn es ist Empathie, das Mitleiden mit den Opfern von Gewalt, die eine Gesellschaft stark macht und ein Land lebenswert." Fehrs und die stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings, Kristina Erichsen-Kruse, wollen am Sonntag von 17.00 bis 18.30 Uhr für Betroffene telefonisch erreichbar sein.

Die wichtigste Hilfe bestehe darin, den Opfern erst einmal zuzuhören, sagte Kamp. Die ehrenamtlichen Helfer - in Hamburg sind es gut 80 - versuchten dann gemeinsam mit den Betroffenen ein Konzept zur Rückkehr in ein normales Leben zu entwickeln. Nach einem Raubüberfall trauten sich die Opfer oft nicht mehr allein auf die Straße oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Mancher schlafe nur noch schlecht, sei unzufrieden oder fühle auch eine Aggressivität in sich. Der Weiße Ring vermittele Kontakte zu Therapeuten und Anwälten, könne auch die Kosten übernehmen.

Das Verständnis für die Opfer von Verbrechen sei in Hamburg sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik gut ausgeprägt, meinte Kamp. "Im Vergleich zu vor 30 Jahren ist es deutlich besser geworden, auch im Bereich der Justiz und der Rechtsprechung, Gott sei Dank." Es gebe aber noch Luft nach oben, sagte der pensionierte Justizbeamte.

Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr knapp 33 000 Menschen in Hamburg Opfer von Straftaten. Das waren 3,6 Prozent weniger als im Jahr 2018.