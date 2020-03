Oberbürgermeister Kämpfer für zweite Amtszeit vereidigt

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist am Donnerstag für eine weitere Amtszeit von sechs Jahren vereidigt worden. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar nahm dem bereits im Oktober wiedergewählten SPD-Politiker im Ratshaus den Amtseid ab, wie ein Stadtsprecherin mitteilte.

Kämpfer hatte sich am 27. Oktober bei der Kieler Oberbürgermeisterwahl klar gegen drei Gegenkandidaten durchgesetzt. Er kam im ersten Wahlkampf auf 65,8 Prozent der Stimmen. Kämpfer ist seit 2014 Verwaltungschef in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt. Vor seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister war der Verwaltungschef in Schleswig-Holstein Staatssekretär im Umweltministerium unter dem damaligen Ressortchef Robert Habeck (Grüne).