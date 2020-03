Zehn Diagnosezentren für Corona-Verdachtsfälle im Land

Bad Segeberg. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) hat in Schleswig-Holstein an zehn Standorten Diagnosezentren für konkrete Corona-Verdachtsfälle errichtet. Weitere sind im Aufbau, wie die KVSH am Donnerstag mitteilte. Dort sollen Abstriche von Risikopersonen genommen werden, die sich über die Behördennummer 116117 gemeldet haben. Ziel ist es, Arztpraxen sowie Kliniken zu entlasten und gleichzeitig das Infektionsrisiko zu senken.

Die Kassenärztliche Vereinigung appellierte, die Diagnosezentren nicht auf eigene Initiative aufzusuchen. "Die Menge der Testkits und die Kapazitäten der Labore sind endlich, so dass nur medizinisch notwendige Testabstriche genommen werden können." Die Patienten werden nach einem Test telefonisch über das Ergebnis informiert. Dies kann bis zu zwei Tage dauern. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse sollten Patienten zuhause bleiben.

Nach Angaben der KVSH wurde die Leitstelle personell mittlerweile verstärkt. Dennoch könne es aufgrund der anhaltend hohen Zahl von Anrufen weiter Wartezeiten geben. Die 116117 soll nur bei konkreten gesundheitlichen Beschwerden angerufen werden. "Aktuell verzeichnen wir einen hohen Anteil von Anrufen mit lediglich allgemeinen Fragen."