Maria Ketikidou über Jan Fedder: "Wir waren wie Geschwister"

Hamburg. "Großstadtrevier"-Schauspielerin Maria Ketikidou beschreibt die jahrzehntelange Beziehung zu ihrem im Dezember gestorbenen Kollegen Jan Fedder als angenehm und humorvoll. "Jan und ich kannten uns schon Jahre, bevor wir beim "Großstadtrevier" angefangen haben. Wir wurden wie Geschwister und haben es uns nie miteinander verscherzt in all den Jahren", sagte die 53-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ihr fehle seit dem Tod des Hamburgers vor allem dessen Humor. "Mit ihm gab's am Set immer was zu lachen, er hatte immer was zu erzählen, das Drehen war nie bitterernst. Mit ihm geht für mich auch ein Stück Vertrautheit verloren." Fedder war Ende Dezember im Alter von 64 Jahren nach langer Krankheit in seiner Wohnung gestorben.

Fedder und Ketikidou haben 1992 und 1994 bei der Vorabendserie "Großstadtrevier" als Polizisten angefangen. Die letzte Folge mit Jan Fedder als Dirk Matthies soll am Montag, 23. März, 18.50 Uhr, im Ersten laufen.