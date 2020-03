Mehr Elterngeldempfänger in Schleswig-Holstein

Wiesbaden/Kiel. Die Zahl der Elterngeld-Empfänger in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Rund 58 000 Männer und Frauen haben im Jahr 2019 die Bezüge erhalten. Im Jahr zuvor waren es rund 57 200, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Dabei bezogen rund 45 300 Frauen und rund 12 700 Männer die finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

Der Anteil der Väter ist den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren von 17,6 Prozent im Jahr 2015 auf 22,0 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Allerdings geht aus den Zahlen auch hervor, dass die Mütter viel länger Elterngeld bezogen als die Väter. Im Schnitt ließen sich Männer im Norden im vergangenen Jahr 4,2 Monate das Geld auszahlen. Bei den Frauen waren es 12,2 Monate. Bundesweit haben 2019 rund 1,9 Millionen Frauen und Männer in Deutschland die Bezüge erhalten.