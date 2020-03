Gesundheit Kitas in Hamburg bleiben wegen Corona länger geschlossen

Eine leere Garderobe in einer Kita.

Wie die Schulen bleiben auch die Kitas in Hamburg bis zum 19. April zu. Nur die Notbetreuung bleibt bestehen. In dieser schwierigen Situation will die Sozialbehörde die Eltern finanziell entlasten.