Finanzielle Entlastungen für Sylter Bewohner und Unternehmer

Sylt. Die Gemeinden auf Sylt wollen in der Coronakrise Unternehmen und Einwohner finanziell entlasten. "Uns allen ist bewusst, in welch existenzbedrohende Lage die aktuelle Corona-Krise viele Sylter bringt", betonten die Bürgermeister aller Inselgemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. "Wir wollen darum alles in unserer Macht stehende tun, um schnell und unbürokratisch zu helfen."

So sollen die Gewerbesteuervoraus- und Grundsteuerzahlungen für das erste Quartal 2020 ausgesetzt und nicht eingezogen werden. Zudem sollen derzeit keine Lastschriften durchgeführt, Mahnungen verschickt oder Verzugszinsen berechnet werden. Auch Kindergartenbeiträge werden nicht eingezogen. Diese Entlastungen sollen für alle betroffenen Unternehmen und Einwohner, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation, gelten und bedürfen keiner Beantragung.